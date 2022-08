KIKA kauplused loobuvad elusate loomade müümisest: loom on täisväärtuslik pereliige

Tänapäeval valivad tulevased omanikud lemmiklooma väga vastutustundlikult – neid ei huvita mitte ainult tingimused, milles loom kasvas, vaid ka tema päritolu, terviselugu, toitumine ja hooldussüsteem. Inimesed mõistavad, et nad tervitavad uut pereliiget oma koju, mistõttu on oluline, et seda saaks teha enesekindlalt ja turvaliselt.

Seda muret lemmikloomade pärast jagab koos omanikega ka loomakaupade kett KIKA – äri, mida on arendatud juba 30 aastat lemmikloomade heaolu nimel ning mis muutub pidevalt koos lemmikloomade elustiiliga seotud vajadustega.

Alates 2015. aastast on KIKA oma kauplustes Eestis ja Leedus ellu viinud „Ajutise kodu“ projekti, mille käigus aitas ta kodu leida enam kui 3000 varjupaigast pärit kassile ja koerale. Samuti on KIKA pikka aega kaubelnud ka lindude, näriliste, kalade ja roomajatega.

KIKA kaubandusvõrgu juhi Ksenia Germani sõnul põhineb KIKA võrk sellistel väärtustel, mis peegeldavad, et lemmikloom on täisväärtuslik pereliige ja partner, kes pakub rõõmu, päästab üksindusest, õpetab hoolitsust ja mõnikord on ka ainsaks lohutuseks elus. „Iga inimene hoolitseb oma lemmiklooma eest ja see pakub talle vastu armastust, head emotsionaalset seisundit ja tervist. Selline näeb välja see ring, kui inimese ja lemmiklooma vaheline suhe aitab nii ühel, kui ka teisel tunda end õnnelikuma ja emotsionaalselt tervemana,“ räägib Ksenia German.

KIKA jaeketi juhi sõnul ei piisa suhtumise muutumisel ainult personali teadmistest, vastutustundlikust loomahooldusest ning Riikliku toidu- ja veterinaarteenistuse või keskkonnaameti nõuete täitmisest. Arvestada tuleb ka ühiskonna meeleolu ja suhtumisega, kui puuris hoitavasse looma suhtutakse väga tundlikult. „Olgu see koer, kass või tilluke kala, loob iga lemmikloom inimesega sideme ja toob talle rõõmu,“ ütleb Ksenia.