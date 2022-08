Sul on kodus eakas lemmikloom: kuidas tema elu meeldivamaks muuta?

Vaata loomale suhu – hammaste ja suuga seotud probleemidega on parem tegeleda varem kui hiljem. Lisaks sellele, et säästad looma ebamugavusest, ennetad ka tõsisemate tervisemurede tekkimist.

Käpad käima – kuigi vananedes võib looma huvi mängimise ja liikumise vastu väheneda, proovi teda liikuma meelitada. Eale kohane liikumine on hea nii lihastele ja liigestele kui looma üldisele tervisele.

Koos on kõige parem – kiire elutempo juures kipume unustama, et paljude koduloomade jaoks on parim osa päevast talle armsate inimestega koos veedetud aeg. Kuna vanem loom ei saa sageli enda eest hoolitsemisega enam hästi hakkama, võib kammimine saada uueks ühiseks lemmiktegevuseks.