VIDEO JA FOTOD | Mänguhoos juhtunud õnnetus viis haruldase looma Tartusse operatsioonile

Nädalavahetusel märkas Jamori peremees Eino, et loom hoiab tagumist käppa kummaliselt L-tähe kujuliselt keha all. Ilmselt oli Jamor oma õe Limboga mängides pahasti kukkunud.

Röntgenpiltidest selgus, et Jamoril on hüppeliigese nihestus, sidekoed puruks ja lisaks ka luumurd. „Ortopeed ütles kohe, et seis on väga halb, aga paraku tema nii rasket operatsiooni läbi ei vii ning vajalike plaatide tellimine, et operatsioon teostada, võtab aega umbes kuu aega, sellist aega aga meil oodata ei ole. Teised kohalikud kliinikud eksootikutega ei tegele,“ räägib Eino.