Kas usud: milline tähendus on kassi karvkatte värvil?

Musti kasse on tihti seostatud nõiduse, okultismi, kaitse ja tugeva maagilise võimuga. Tihti on neid kardetud, sest neid seostati nõidadega. Kuid mis muu see nõidus ikka oli kui mitte looduse jõu abil tervenemine! Hoolimata kõigist ebauskudest aitab must kass kodust negatiivset energiat välja viia, tuues sinna tarkust ning oskust heal ja halval vahet teha. Väga paljudes kultuurides on nad seotud just hea õnnega. Samuti on mustad kassid tervise ja meditsiini sümbolid. Seetõttu ilmuvad nad tihti väga haigete inimeste lähedusse, et neid juhendada nende teekonnal järgmisesse ellu.