Mille eest loomaõiguslased tegelikult seisavad ja miks neid radikaalideks peetakse? Nelja võitleja selgitused

Kõige eelpoolmainitu juures on oluline, et radikaalsus võib olla nii liberaalne (äärmuslikke muutusi) kui konservatiivne (äärmuslikku traditsioonilisust) pooldav. Iva ei ole loomaõigusluse sildistamises, vaid laiemas küsimuses: kui palju radikaalsust saame me endale lubada? Mis saab siis, kui me midagi ei muuda? Mis saab siis, kui viime läbi põhjalikud muutused? Kriiside ajastul on vastus ilmselge: me peame inimkonnana oma senise tegevuse kriitiliselt ümber mõtestama.

Kui andunud lihagurmaanile tunduvad veganid radikaalsed, siis täistaimetoitlane võib sama lõhet — olgu see põlgus, võõristus, imetlus — tunda end demonstratsioonidel marssiva, farmiloomi puuridest vabastava, loenguid ja seminare pidava või muud moodi loomade vabastamisele pühendunud isikuga võrreldes. Samas on selge, et loomaõigusluse (ja selle vastaste) praktikad on erinevad, sest seda on ka nende sihtgrupid ja mõju.

Etümoloogiast ja teooriast siin ja praegu esitatud konkreetse näite juurde pöördudes — kas loomaõiguslus on tegelikult radikaalne? — saab seega vastata, et kõik on suhteline. Olen märganud, et paljusid (loomaõigus)aktiviste kummitab tunne, et nad ei tee piisavalt: just kui oleks seni, kuni eesmärk ei ole saavutatud, töö tegemata.

Mis mind aga mõtlema pani, on meie võime fakti konstateerida ja edasi liikuda. Me tegime varem kohutavaid asju, aga nüüd me teame paremini. Me mälestame juhtunut muuseumides ja läbi kultuuri, kuid võitleme selle eest, et seda enam kunagi ei juhtuks. Haridus ja faktid on meie relvad.

Kahtlemata olid need muutused radikaalsed ja paljud neist positiivsete arengute nimekirjas hoolimata sellest, et orjandus mitte kunagi aset leida ei oleks tohtinud.

Jah, Cincinnatis ja Liverpoolis asuvad vabadus- ja orjandusmuuseumid on lati mu jaoks liiga kõrgele seadnud, aga alguses ei valmistanud Lagosis pettumust mitte eksponaatide puudus, vaid tekstid, mis kannatusi justkui möödaminnes poole sõnaga mainisid, kõrvuti suurte maadeavastuste ja selgitustega, et tänu orjakaubandusele toimusid muutused linnadisainis, aset leidis sadamarajatiste renoveerimine, uute hoonete ehitus ja kaitserajatiste suurendamine. Külastaja saab lugeda, et orjade abil arenes terve Ameerika ühiskond.

Helen Kamenjuk, loomaõiguslane: „Lõuna-Portugali linnas nimega Lagos on põhitegevuseks turism ja heade mälestuste tootmine. Arusaadavalt ei taha keegi seetõttu liiga palju mõelda asjaolule, et tegemist on ühe Euroopa esimese orjaturu asukohaga, kus Aafrikast röövitud orjadega kaubeldi. Linnas on sellele ajajärgule pühendatud muuseum, kuid 3-eurose piletiraha asemel on ehk targem lähedalasuvast putkast tops veganjäätist osta.

Lühinägeliku mõtteviisi asemel laiema pildi nägemine on oskus, mis peab lisaks ajadimensioonile laieneda ka empaatia näol. Teiste tunnetega suhestumine, isegi siis, kui see on pelgalt oma tunnete peegeldus, on inimese supervõime. Endale inimesena truuks jääda saame vaid läbi inimlikkuse — teistega arvestades. Loomaõiguslus on radikaalne ainult nende jaoks, kellel see võime puudub.“

Kui võtta aluseks, et kogu ühiskonna väärtushinnangud tuginevad sellele kuidas koheldakse oma kõige haavatavamaid liikmeid, ilmnevadki seosed ülal väidetuga. Probleem seisneb aga selles, et kehtivad ühiskonnanormid isegi ei kaasa loomi oma tervikusse kui tundevõimelisi olendeid.

Mari Frühling, loomaõiguslane, kunstitudeng, Eesti Vegan Seltsi liige: Mõtiskledes, mille eest loomaõiguslased tegelikult seisavad, siis mõistagi on teema keskmes loomade heaolu ja nende õigus elada kannatusteta elu. Seejuures ühiskonna seisukohalt oleks loomade väärkohtlemise ajalukku jätmisest ja nende tundevõimelisuse tunnistamisest kahtlemata võita ka kõigil teistel ühiskonnaliikmetel. Seega kas loomaõiguslus tegeleb kaudselt ka inimõigustega? Väidan, et just nii see on.

Ma tahaks, et loomaõiguslus ei peaks olema radikaalne, sest see tähendaks, et kõik on suures plaanis hästi ja meil on vaja vaid nipet-näpet korrektuure teha. Kahjuks aga asjalood nii ei ole. Meil on aeg oma tegusid tunnistada ja loomatööstus muuseumisse paigutada.“

Tänu loomade ekspluateerimisele oleme me saavutanud väga palju. Nüüd aga pole meil enam vaja hobuseid, kes veristes rakmetes kõigis ilmaoludes logistiliste ülesannetega tegelesid. Teadus ja tehnoloogia on arenenud punkti, kus meil pole enda toitmiseks ja katmiseks vaja aretada ja pidada loomi nende elutahte ja loomupärasusega vastuolus, et nad siis suletud tapamajades nülgida.

Üldistatult on loomad hoopis taastuva ressursi kategooriasse lahterdatud (seda teatavate mööndustega mõningatele liikidele). Kuigi teadlased enam ammu ei kahtle loomade võimes tunda näiteks valu, pole sellest piisanud, et inimkonna käitumisharjumused teadmistega kohanduksid.

On selge, et inimloom saab ülejäänud loomariigi üle domineerida, nii nagu tugevamad saavad alati nõrgemate üle domineerida, kuid kas ainuüksi võimalikkuse olemasolu eeldab selle kasutamist kui see pole vajalik ega eetiline? Kui inimest eristab teistest loomadest ennekõike võime ratsionaalselt mõelda, kas pole siis mitte meie kohus kasutada seda privileegi loomaks ühiskonda, mis ei põhjusta välditavaid kannatusi?

On selge, et ühiskond on sügavas empaatia näljas, sest kaastunnet napib ka nõrgemate inimgruppide suunal. Hingehaavades inimesed otsivad sageli lohutust loomadelt, sest sarnast kohalolu ja armastavat tähelepanu, nagu pakub loomade seltskond, on kohati vaat et riskantne eeldada teiselt inimeselt, nii jõuangi tagasi mõtiskluse alguses mainitud argumendini, et loomaõiguslased tegelevad kaudselt ka inimõigustega, sest empaatia loomade vastu, võimaldab arendada ka empaatiat inimeste vastu. Ja siinkohal ei käi jutt kõigi loomade (või inimeste) võrdselt armastamisest, vaid tõesti ainult empaatiast, mis tunnistab nende õigust elule ja puutumatusele.

Antud juhul saab empaatiat liigitada emotsionaalseks ja ratsionaalseks. Emotsionaalne empaatia on see mida tunneme nende loomade ja inimeste vastu keda isiklikult tunneme ehk pereliikmed ja sõbrad. Seevastu võõraste puhul saame rakendada ratsionaalset empaatiat, mis ilmneb teadmiste mitte tunnete põhjal. Teisisõnu, me ei pea tundma isiklikult kõiki farmiloomi, et nad vääriks meie kaastunnet, nii nagu me ei pea tundma isiklikult abivajajat kelle raviks teeme annetus vähiravifondile. Usun, et ratsionaalne empaatia on emotsionaalse intelligentsuse oluline komponent, sest võimaldab suhtuda lugupidavalt kõigesse ja kõigisse meid ümbritsevasse.