Varesed nokkisid hoolimatult tänavale visatud ja kasvaja käes piinleva koera poolsurnuks

Tiina toimetas hingevaakuva, vaid kaude koera meenutava õnnetu hinge Loomade Kiirabi Kliinikusse Mustamäel. Assistendid hakkasid vaatamata talumatule haisule teda põhjalikuks läbivaatuseks ette valmistama. Lihtne see töö polnud, sest roiskuva liha ja väljaheite hais ajas öökima ning võttis silmist vee välja. Koerakesel oli nii valus, et vaigisti leevendust ei toonud ja ta suigatati narkoosi abil kergesse unne.

Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner ütles, et praeguseks ei tunneks koera enam äragi. „Ta taastub mühinal. On muidugi riskikohad, aga nendega hakkame tegelema siis kui ta veel rohkem kosunud on. Tagasi me teda ei anna ja kohe praegu hakkame otsima ka armastavat kodu, kus koerake saaks rahulikult vanaduspõlve nautida.“