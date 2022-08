TAHAKS KOJU | Potentsiaalne kuninga kass Priidik naudiks oma kodus jagamatut tähelepanu

Seekordne koduotsija on üks tore kassipoiss Priidik. Ta on julge, tähelepanu nõudev ja väga sõbralik kass. Priidik sooviks suurima heameelega leida kodu, kus ta saaks nautida tõelise kuningakassi elu. Triibulise kasukamustriga kassid on aga niivõrd laialt levinud, et tihti jäävad nad tahaplaanile, kuna esmapilgul ei haara tähelepanu.