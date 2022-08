Mentorkass Timmu: kuidas kujunes ühest kiisust teistele õpetaja?

Timmu on lihtsalt ülimalt armas ja sõbralik kass. Muidugi on ta ka aktiivne ja mänguline, just selline, nagu üks noor kass tavaliselt on. Pere teised kassid on temast tunduvalt vanemad ja mitte nii aktiivsed, kui Timmu. Nii tuli pere mõttele, et Timmu vajab endale kaaslast, kellega kassidele omaselt mängida ja hullata. Võeti vastu otsus, et võiks võtta varjupaigast jälle sellise kassi, kes vajaks hoiukodu.