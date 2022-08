Rebenenud vahelihasega Rotu palub võimalust ellu jääda

Seal sai kinnitust taaskord tõsiasi, et kassid ei näita oma valu ega probleeme välja, sest tegelikkuses oli Rotu vahelihas ehk diafragma rebenenud. See on lihas, mis eraldab rinnaõõnt kõhuõõnest ning seda läbivad väga olulised elundid näiteks nagu aort ja söögitoru. Võttes arvesse, et diagrafma teeb võimalikuks hingamise, võite aimata, mis valudes rebenenud vahelihasega Rotu on..



Vabatahtlikud andsid loa operatsiooniks, sest see on ainus asi, mis võib Rotu päästa. Tõsi, ei ole garantiid, et see operatsioon õnnestub ja et Rotu valust vabaks saab, kuid kui operatsiooni ei tehtaks, siis poleks mitte üht varianti, et see korda võiks saada..

On hea öelda arstile või kirurgile automaatselt JAH, et muidugi me proovime, muidugi tehke kõik, mis võimalik, aga tihti tähendab see MTÜ-le nii suurt väljaminekut, mille jaoks neil ressursid puuduvad..



“Me ei saa panna Rotu elule külge hinnasilti, aga hetkel on see paraku 1500 eurot. See operatsioon on ainus, mis võib tema elu veel päästa ja me ei saa seda võimalust mitte kasutada. Aga see on meile, annetustel põhineva MTÜ jaoks nii tohutult suur summa,“ palub MTÜ.

Kui Sul, armas toetaja ja sõber, on võimalik aidata meie Rotul jõuda elupäästvale operatsioonile, siis palun tee annetuseks valik alljärgnevast:



