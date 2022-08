Jalgrattaretkele lemmikloomaga: mida silmas pidada?

KIKA esindaja Ksenia German on lemmikloomaga jalgrattasõidu kohta välja toonud neli kõige tähtsamat reeglit ja hoiatab, millal tasuks retkest siiski loobuda.

Hinnake oma lemmiklooma valmisolekut

Esimene asi, mida Ksenia Germani arvates peaks loomaomanik tegema, on anda hinnang oma lemmiklooma suurusele, aktiivsusele ja valmidusele reisida.

„Pöörake tähelepanu sellele, et mitte igat, iseäranis väikest tõugu koerad ei suuda jalgratta kõrval joosta. Sellest tasub loobuda nende koerte puhul, kellel on keerukas hingamissüsteem (näiteks kääbusspits, chihuahua ja Cavalier King Charlesi spanjel). Samuti tuleks tähelepanu pöörata lemmiklooma kehakaalule. Kui ta on ülekaaluline, soovitatakse alustada väikestest vahemaadest, et neljajalgset sõpra mitte vaevata,“ märgib Ksenia German.

Need lemmikloomad, kes ei ole suutelised kaasa jooksma, tasub retkele võtta pigem spetsiaalses korvis, seljakotis või järelkärus.

„Spetsiaalsed reisikotid ja -korvid kinnitatakse ratta esi- või tagaossa. Kui koer on väsinud, saab ta sisse istuda ja teekonda edasi nautida. Kotid ja korvid on avatud, aga neil on spetsiaalne kaitse, et lemmikloom välja ei hüppaks. Samuti võite valida haagise, mis kaitseb tuule ja vihma eest. Pehmendus muudab loomal olemise mugavaks. Samuti on jalgrattaretkel (aga ka pikemal jalutuskäigul või matkal) nii peremehe kui ka tema neljajalgse sõbra jaoks väga mugav valik seljakott, millel on spetsiaalsed „aknad“. Nende kaudu näeb lemmikloom ümbrust ja saab ilma väsimata turvaliselt reisida,“ tutvustab Ksenia German alternatiivseid reisivahendeid.

Sõitke turvaliselt