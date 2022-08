Maja võlgade katteks või uksed kinni: rahapuuduses loomapäästjad peavad abivajajatele „ei“ ütlema

„On täiesti reaalne, et me oleme varsti nii põhjas omadega, et kliinikud meid enam ei teeninda,“ tunnistab MTÜ Cats Help vabatahtlik Evelyn Taaler, kelle sõnul on tänavu nende hoole alla sattunud palju eriti nirus seisus kasse. „Loomulikult tähendavad haigemad loomad automaatselt ka suuremaid arveid.“

Ta tõdeb, et abivajajatele on väga raske ära öelda, kuid paratamatult tuleb seda teha. „Emotsionaalselt on väga raske inimestele öelda, et me ei saa aidata neid või nende leitud kasse. Me ei tahaks seda teha, me tahame neid kõiki aidata, aga jällegi - rahapuudus,“ ohkab ta. „Selleks, et me täielikult põhja ei käiks, otsustasime hetkeks panna asja pausi peale, keskenduda sellele, et kasse saaks rohkem koju ja ülalpeetavate arvu vähemaks, üritada kuidagi oma võlad kaelast ära saada.“