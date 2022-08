VIDEO | Vaata, millise nime sai omale Tallinna loomaaia värskeim elanik - laisik

Loomaaia kommunikatsioonijuhi Kaspar Küti sõnul laekus nimekonkursile tuhatkond pakkumist. „Valisime Facebookist ja Instagramist välja populaarsemad nimed ehk need, kus oli laike või kommentaare kõige rohkem juures. Lisaks ka need nimed, mida meile siin välja pakuti, näiteks Gaby, mis oli Gaby Schwammeri auks, kes on töötanud Schönbrunni loomaaias üle 25 aasta ja aitas meie loomaaia loodushariduse süsteemi üles ehitada,“ selgitas ta.