Atlanta loomaaias Ameerika Ühendriikides elab gorilla nimega Anaka. Tal on diagnoositud vitiliigo, mis kõige lihtsamalt selgitades tähendab pigmentatsiooni puudumist.

Anakal on see välja löönud just vasakul käel, mis muudab peopesa ja sõrmed roosakaks justkui inimestel.