Soovid kuulekat sõpra? Need on 7 kõige paremini alluvat koeratõugu

1.Saksa lambakoer - intelligentne, õpib kiiresti inimesega arvestama ja tema vajadustest aru saama. Tal on kiire mõtlemine ja boonusena veel ka võimas haistmismeel.

3.Kuldne retriiver - tänu tema tasakaalukale ja hellale iseloomule on ta lihtsalt dresseeritav ning mõistab talle antavaid käsklusi väga selgelt.

4.Labradori retriiver - mitte asjata ei kasvatata teda pimedate juhtkoeraks või vetelpäästjaks. Tal on inimesega loomupäraselt hea lähedane suhe.

5.Dobermann - kuigi teda peetakse agressiivsema käitumisega koeraks, ei tähenda see, et teda oleks keeruline treenida. Õige lähenemise korral on dobermann üks paremini alluvaid koeratõuge.