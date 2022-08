Tallinna loomaaia naaritsad pääsevad Saaremaal loodusesse

Sel nädalal lastakse Ida-Saaremaa jõgedele lahti kaks pesakonda Euroopa naaritsaid. Tallinna Loomaaiast toodi kevadel Saaremaale spetsiaalsetesse lahtilaskmisaedikutesse kolm viljastatud emast naaritsat. Neist kahel sündisid pojad. Aedikud varustati varjetega ning igas oli ka väike tiik, kus loomad õppisid saaki püüdma.

Praegu ligi kolmekuused pojad on täiskasvanud naaritsa mõõtu. Kätte on jõudnud pesakondade hajumise aeg, mis on ka parim hetk loomade loodusesse laskmiseks. Aedikutesse tehakse väikesed avad, kust kaudu nad saab hakata välismaailma uudistamas käia. Naaritsatele jätkatakse toidu andmist aedikus seniks kui neil selle vastu huvi.

Suur osa lahtilastavatest loomadest on varustatud raadiokaelustega, mis võimaldab nende edasist saatust jälgida. Loodame, et neil kohanemine Saaremaa looduse ja ohtudega kulgeb suuremate tagasilöökideta ja sellega on astutud veel üks samm selle üliharuldase pisikiskja asustamisse Saaremaal.

Loomaaia direktor Tiit Maran usub, et pingutused aitavad naaritsal püsida: „Hiiumaale naaritsate varjupaiga loomiseks kulus enam kui viisteist aastat. Nüüd saab seda kogemust Saaremaal rakendada kiirema edu saavutamiseks. Eriti suurt heameelt teeb, et see projekt on puhas saare värk, seda veavad eest saarlased ise. Hiiumaa, loomaaia ja loodava Saaremaa populatsioon koos tagavad, et praegu üleilmselt ohustatud naarits püsib meil Eestis kas siis kui pingutused mujal ilmas naaritsat alal hoida peaks ebaõnnestuma.“

Kohalikele inimestele infoks, et kui naarits koduõue peaks ilmuma, siis tuleks kindlasti helistada telefonil 1247, kust suunatakse edasi naaritsatega tegeleva inimese poole. Kui parasjagu on õues ka lahtiseid koeri või kasse, siis palume nad kinni panna, kuniks naarits viiakse tagasi oma õigesse elupaika. Samuti palume naaritsaid mitte sööta, et neil ei tekiks harjumust inimestelt toitu saada.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja teostab SA Lutreola.