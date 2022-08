Tuppa lendas nahkhiir: kas teda peaks kartma?

Idamaistes kultuurides on nahkhiir heaolu sümboliks ja kui loom on maja külaskäiguga austanud, siis peagi toimuvad selles muutused paremuse poole. See võib olla paranenud rahaline seis, kasulikud äripakkumised, head uudised.

Arvatakse ka, et nahkhiir võib olla märk ülalt. Selline aknast sisse lendav külaline annab märku, et tähelepanu ja ettevaatlikkus viivad sihile ning hooletus ja impulsiivsus toovad kaasa pahandusi.

Lisaks räägib legend, et peigmeheta tütarlapsele tähendab nahkhiir meheõnne. Seevastu abielus naisele ennustab nahkhiir konflikte abikaasaga ja isegi võimalikku reetmist või petmist.

Ebaõnne märk on looma saabumine korterisse, kus parasjagu tähistatakse pulmapidu. Arvatakse, et nahkhiir hoiatab abiellujaid, et peagi algavad nende elus katsumused, millest on oluline koos üle saada, muidu laguneb perekond.

Ilmaennustajad jällegi arvavad, et kui nahkhiir tuppa lendab, on oodata vihmasadu. Et tiivuline endaga tervishädasid kaasa ei tooks, tuleks ta kinni püüda ja seejärel parimate soovide saatel vabaks lasta.

Märgid ja ebausk ei osutu siiiski alati tõeks, seega ei maksa ka tuppa lennanud nahkhiirt ülearu karta, vaid leida tema jaoks mugavaim tee vabadusse.

Allikas: dekor.delfi.ee