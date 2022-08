Tallinna loomaaed tähistab ülehomset sünnipäeva tasuta ekskursioonidega lastele

Terve päeva jooksul saavad loomaaia külastajad mängida põnevat loodusemängu, mille juhised saab loomaaia väravatest. Parimatele on mõeldud ka auhinnad.

Ekskursioonidel ja nahkhiireprogrammis osalemine on loomaaia külastuspiletiga ja eelregistreerimisega. Erandkorras on loomaaia territoorium jalutamiseks avatud kuni kella 21-ni õhtul. Hilised saabujad pääsevad loomaaeda lääneväravast, mis on avatud loodushariduspäeval kauem ehk kell 9:00–20:30.