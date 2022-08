Peremees läheb tööle, aga lemmik? Koertetreener annab nõu, kuidas koerale üksi olemist õpetada

Suve lõpp ja sügise algus viib pereliikmed tööle ja lapsed kooli või lasteaeda. Üksi koju jäävale koerale on see aga äärmiselt stressirohke aja algus. Koerad on karjaloomad ja pikalt üksi olemine mõjub neile stressitekitavalt, kirjutab koertetreener Krista Laanet.