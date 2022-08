Ettevaatust: sinu ringi hulkuv kass on ohuks endale ja lindudele!

Metsloomaühingule teavitatakse suvel pea iga päev mõnest õuekassi kinnipüütud linnust Nende lindude suremus on kõrge, nad on tihti haavatud, väljakistud sulgedega ja vajavad pikka taastumisaega hoiukodus. Suuresti langevad saagiks linnupojad, kes enne lennuvõimestumist on aega veetmas maapinnal. Kui suur on selliste ohvrite koguarv, kui Metsloomaühinguni jõuab vaid murdosa abivajajatest?

Ornitoloog Marko Mägi on kirjutanud järgnevat: „Paraku leidub hulk kasside vabapidajaid, kelle lemmikutel on voli käia kus iganes ja millal iganes. Koju tulevad nad peamiselt vaid sööma ja magama.

Kui suurt mõju avaldavad kassid meie lähiümbruse loomastikule? Paljudel on oma lemmikust ilustatud ettekujutus. Need mõned koju tassitud hiired ja linnud ei saa ometi kuidagi mõjutada ei hiirte ega ka lindude arvukust, sest kassid on lahutamatu looduse osa ja nii on see alati olnud!