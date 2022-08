Fotovõistlus aitab lätlastele karusid tutvustada

Koostöös Läti Loodusmuuseumiga toimub aasta looma fotovõistlus eesmärgiga luua eeldusi kahe riigi looduskaitsealaseks koostööks ning arendada loomade tundmist. „Meil on hea meel, et Eestil ja Lätil on taas võimalus sõbralikuks naabritevaheliseks konkurentsiks,“ arvab Läti loodusmuuseumi pressiesindaja Polina Šķiņķe.

„Konkursi korraldamise eesmärk on luua eriline näitus karudest. Nad ei ole Lätis veel piisavalt tuntud, aga ka enam mitte täiesti tundmatud - neid elab meil nüüdseks 60-70 isendit. Kuigi karudest liigub Läti sotsiaalmeedias videosid ja fotosid, on nendega kohtumine lätlastele endiselt midagi väga erilist. Me loodame, et ühine fotovõistlus toob kaasa piisavalt pilte ja lugusid, mis avavad karu elu iseärasusi ning harivad inimest. Ja loodame, et ka lätlased saavad auhindade konkurentsis kaasa rääkida!“

Võistlus toimub 25. augustist 3. oktoobrini 2022, konkursile on oodatud nii metsakuninga portreefotod kui fotod tema tegevusjälgedest. On ju karuoti puhul tegu ettevaatliku ja targa loomaga, kes inimesest mõistab eemale hoida.

Ehkki kõneldakse karude kõrgest arvukusest Eestis – neid elab siin tuhatkond – on mesikäpaga kohtunud ka Eestis väga vähesed inimesed. Mõned erilised päntajalad on küll väiksema inimpelgusega ja neid võib-siin seal silmata, ent päris metsaotid hoiduvad inimesest eemale ja me ei näe neid muidu kui üle trumbates – piieldes neid varitsuspaikades ja onnides.

Nagu tavaks aasta looma fotovõistlustel, on eesmärgiks kokku panna hariva sisuga näitus, mis ei jäta karu elust midagi kahe silma vahele. Parimad pildid pärjatakse auhindadega, mille hulgas on pääse Natouresti Alutaguse karuvarjesse ja maal karust Tartu Harrastuskunstnike Stuudiolt.



NB! Konkursile on oodatud ka rajakaamerate pildid, mis on jäädvustanud põnevaid hetki karu tegemistest. Näitus avatakse novembri alguses Tallinnas ja novembri keskel Läti Loodusmuuseumis. Fotosid oodatakse 3. oktoobri keskööni.