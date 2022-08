Omanike antud jalahoop sundis kassi enneaegselt poegima, tagajärjeks surnud pesakond

MTÜ Cats Help palub südamest, et mõni hea inimene kiisule hoiukodu või päriskodu pakuks: „Tohutult kurb on see, et me oleme sunnitud nii pikalt hoidma puuris kassi, sest talle ei ole ühtegi pakkumist tulnud. Kirjuta meile CATS Help postkasti või catshelpmtu@gmail.com. Asukoht ei ole oluline, leiame transpordi kuhu iganes Eesti otsa.“