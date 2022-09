5 asja, mis tekitavad su kassile stressi

1. Äike ja ilutulestik

Ootamatud kõvad ja tugevad helid enamasti tekitavad kassis tunde, et nad peavad olema valvel. Need võivad tekitada kassis tunde, et nad peavad olukorraga võitlema, mis võib kulmineeruda rünnakuks.



Soovituslik on panna kass eesoleva äikese ajaks või aastavahetuseks ruumi, kus ei ole aknaid ning kus tal on varjumiseks-peitumiseks võimalusi - näiteks vannituppa. Muidugi juhul, kui ta on eluruumi pindadel leidnud omale juba peidukoha, kus ta rahulikult lamab või peitub, siis ära hakka kassi vägisi teise ruumi viima - see tekitab omakorda ärevust.

2. Kõrgsageduslikud helid

Näiteks vilisev veekeedukann, aga ka meie endi kõrgendatud kile hääl, kõrge muusika tekitavad kassides ärevust ja hirmu. On fakt, et kassid kuulevad väga hästi ka neid helisid, mida meie kõrv isegi ei erista, seega on nende taluvus kõrgete sagedustega tunduvalt madalam.

3. Tugevad lõhnad

Taaskord - kasside lõhnataju on inimese omast vähemalt 14 korda tugevam. Seega need lõhnad, mis meile on mahedalt tuntavad, on kassi jaoks enamasti tohutult vänged.



Nii on näiteks eriti ebameeldivad kasside jaoks tsitruselised, mistõttu kipuvad nad ärrituma näiteks apelsini või sidruni lõikamise ajal, sest see lõhn on nende jaoks kaugelt liiga tugev. Niisamuti on lugu lõhnaküünaldega - kui sa ei saa vältida tugevate lõhnadega kodu, siis tuuluta seda vähemalt regulaarselt, et kass vahepeal ka sõõmu värsket õhku saaks.

4. Puhastusvahendid ja eeterlikud õlid

Kassid on eriti tundlikud aerosoolide suhtes. Neil on väga tundlikud hingamisteed ning kui nad seda tüüpi kemikaale sisse hingavad, võivad tekkida astmahood või ka krooniline bronhiit.



Nende jaoks on ebameeldivad ka näiteks männilõhnalised puhastusvahendid, mis justkui tunduvad meile vahepeal värskendavad ja looduslikud. Eriti vajalik on meelde jätta, et selliste lõhnastatud puhastusvahenditega ei tasu mitte kunagi puhastada kassi isiklikke asju nagu näiteks liivakast, toidukausid, kraapimispuu, pesaümbrus ja nii edasi.