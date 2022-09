Loomapolitsei - mis see veel on? Šotlased õpetavad!

Konverentsil üles astuv loomapolitseinik Mike Flynn alustas oma tööd 35 aastat tagasi Society for the Prevention of Cruelty to Animals juures. Mike pani alguse salapolitsei üksusele, mis tegeleb organiseeritud koerte võitluste, mäkrade peibutamise, kutsikavabrikute jms vastu võitlemisega.

Flynn on algse Links Groupi asutajaliige (uurib seost loomade ja inimeste väärkohtlemise vahel), praegune Edinburghi loomaaia teadus- ja eetikakomitee liige. Sõltumatu väline loomade heaolu nõustaja Šotimaa suurima teadusliku loomauuringute ettevõtte heaolu- ja eetikakomitees. Ta on aidanud õigusaktide rakendamisel Jerseys, Põhja- ja Lõuna-Iirimaal, Kanadas ja Kataloonias.



Lisaks Mike`ile on võimalus konverentsil kuulata ja kohtuda ka kõrgelt hinnatud bioloogi ja zooloogi Chris Draperiga. Draper on vangistuses peetavate metsloomade heaolu valdkonna juhtiv ekspert, kellel on 20-aastane kogemus mittetulundusühendustes loomakaitsesektoris.

Ta on töötanud juhtivatel ametikohtadel, mis on puudutanud loomade heaolu teadust, kaitsealade toimimist ja loomade heaolu eest seismist. Hetkel juhib ta organisatsiooni Performing Animal Welfare Society Ameerika Ühendriikides. Lisaks on töötanud fondis Born Free ja Vega uuringutes. Draper kuulub mitmesse ühingusse ja kommiteesse. Konverentsil räägib Draper eksootiliste loomade kaubandusest ja metsloomade päästmisest.

Eesti tunnustatud spetsialistid on seekord esindatud Tiina Toometi näol. Ta on Tiina Toometi kliiniku asutaja ja loomaarst, kes on oma kliinikut pidanud juba 30 aastat. Veterinaariat asus ta õppima 1978. aastal.

Tiina on juba aastaid olnud abiks nii nõu kui ka jõuga paljudele loomakaitse organisatsioonidele, sealhulgas ka Eesti Loomakaitse Seltsile. Suve hakul korraldas ELS Toometiga koostöös Kihnus hulkuvate kasside steriliseerimise ja kastreerimise aktsiooni. Tiina Toomet on Eesti üks tuntumaid loomaarste. Tiina tutvustab konverentsil kuidas aidata murelikke koeri ja kasse.