Teeme selgeks: miks koer või kass oma toidu kausist välja kraabib?

Kausis tuhnimseks kasutavad kassid enamasti käppa ja koerad koonu. Koer annab enamasti märku, et tal ei ole söögiisu. Sellisel juhul eelistaks ta toidu ära peita n-ö mustadeks päevadeks, kui kõht uuesti tühjaks läheb. Osaliselt on see tema jaoks ka mäng.

Teine võimalus on see, et toit, mida pakud, ei kuulu just ta lemmikute hulka. Kui asi on selles, tasub katsetada teise toiduga ja vaadata, kas niisugune käitumine jätkub.

Kass on konkreetsem: tema annab kindlasti märku, et toit talle ei maitse. Samuti on kiisule vaja spetsiaalse kujuga sööginõud, mis oleks piisavalt lai ja mitte väga sügav. Nimelt on kasside vurrud väga tundlikud ja nina toppimine kitsasse ruumi on tema jaoks ebamugav. Võimalikult tasapinnaline toidunõu teeb asja nende jaoks kergemaks.

