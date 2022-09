TAHAKS KOJU | Muffin aitab tulevasel omanikul vormis püsida

Muffin on umbes põlvekõrgune, hundikoera meenutav koerapreili. Ta on väga heasüdamlik ja sõbralik koer, kuid vajab uute inimestega tutvumisel natuke aega, et harjuda. Esmakohtumisel võib juhtuda, et Muffin haugub tervituseks, siis uurib uut külalist veidi lähemalt ja kui näeb, et tema kavatsused on head, siis liputab Muffin saba, pistab oma armsa koonu põue ja küsib kõrva tagant sügamist.