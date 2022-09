Kadrioru pargis hakkavad loomad pühapäeval inimesi õpetama

Töötubade sarjas „Lemmikul olen mina ja minul on lemmik“ keskendutakse kaasliikide rollile tänases ühiskonnas. „Sündmuse tõukeks on olnud mõte, kuidas suhtuda teistesse liikidesse. Siinjuures on oluline empaatiline mõõde ning soovime ka publikut kutsuda kaasa mõtlema – milline roll on lemmikloomal, kui ta ei ole inimese kui ainult omanikuga seotud, vaid laiemalt võrdne ja iseseisev liik suuremas ökosüsteemis,“ avab sündmuse fookusteemat kunstiteadlane ja kuraator Triin Metsla.