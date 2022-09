Kas teadsid: miks pole kassi karistamisest kasu?

Karistamine ei tähenda ainult füüsilisi meetmeid, vaid ka näiteks hääle tõstmist, plaksutamist vms käitumist, mille eesmärk on soovimatut tegevust peatada. Kahjuks on karistamine tõenäoliselt kõige ebaefektiivsem vahend soovimatust käitumisest lahti saamiseks.

Juba ainuüksi see, et karistada tuleb sama teo eest korduvalt, võiks viia järelduseni, et karistamisest pole kasu – muidu piisaks õppimiseks ju ühest-kahest korrast. Lisaks võib karistamine tekitada kassis stressireaktsiooni ja hirmu ning panna omanikku vältima ja vahel isegi soovimatut käitumist süvendada.

Erinevalt sellest, mida paljud arvavad, ei ole kass meelega kiuslik või pahatahtlik. Kiuslikkusena võib inimene tõlgendada looma loomuomast käitumist (mängimine, tagaajamine ja kratsimine) või katset inimese tähelepanu saada. Just viimasel juhul võibki karistamine soovimatut käitumist süvendada – kass näeb, et tema tegevusele järgneb soovitud tähelepanu, mis sest, et negatiivses võtmes.

Kuna reeglina on soovimatu käitumise ja karistuse vahel pikk ajaline vahe, ei loo kass seost karistuse ja soovimatu tegevuse vahel. Ei, kindlasti pole kasu kassi nina pissiloiku hõõrumisest. Küll aga võib olla abi sellest, kui seostada soovimatu käitumine kassi jaoks ebameeldiva tagajärjega, näiteks vastik heli või tundmus, või halb lõhn.

Siinkohal on oluline pidada silmas, et kuni tagajärg saabub inimese käe läbi, õpib kass lihtsalt soovimatut käitumist inimese silme all vältima, ent jätkab tegevusega kui inimene on eemal. Tuleb olla kaval ning leida võimalusi tagamaks, et soovimatul tegevusel on kassi jaoks alati sama heidutav, aga vaimselt ja füüsiliselt ohutu tagajärg.