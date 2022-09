Lemmikloom sõi kogemata mürki: kuidas tagajärgedest jagu saada?

„Saate alustada oma lemmiklooma organismi puhastamist, valides spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud kaltsiumi ja magneesiumiga söödalisandi, mis võib samuti aidata tugevdada soolestiku seinu ja kaitsta kahjulike ainete imendumise eest. Sellised söödalisandid võivad tugevdada lemmiklooma immuunsüsteemi ning olla kasulikud seedehäirete ja sooletegevuse parandamise korral,“ soovitab German ja lisab, et spetsiaalselt soolestiku puhastamiseks mõeldud söödalisanditest on samuti kasu, sest need võivad aidata parandada teie lemmiklooma une kvaliteeti, vähendada ärrituvust ja ärevust.

„Lõheõlis on rikkalikult oomega-rasvhappeid (EPA ja DPA), mis on olulised sujuvaks ainevahetuseks ning võivad aidata säilitada terveid liigeseid ja vähendada põletikku. Selles sisalduvad oomega-3- ja oomega-6-rasvhapped on kasulikud südame ja vereringesüsteemi tõrgeteta töö tagamiseks, immuunsuse tugevdamiseks ning suurepärase naha ja karva seisundi säilitamiseks – need võivad aidata parandada karva struktuuri, vähendada karva väljalangemist, andes sellele sära ja tiheduse. Samuti võib see söödalisand stimuleerida kollageeni tootmist, mis on eriti oluline naha elastsuse säilitamisel,“ ütleb söödalisandi eeliste kohta Ksenia German.