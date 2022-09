Eestis elav haruldane loom jõuab postmargile

Margiseeria seekordsel margil on kujutatud lendorav (Pteromys volans L.), kes on haruldase liigina Euroopas levinud vaid Soomes, Eestis, Valgevenes ja Venemaal. Lendoraval on keha külgedel nahavolt, mille abil suudavad nad liuelda puult-puule kuni mõnikümmend meetrit.

Postmargi kujundas kunstnik Indrek Ilves ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Margi trükiarv on 30 000 tükki ning selle nominaal on 90 senti, mis sobib siseriiklikuks saatmiseks. Postmark, esimese päeva ümbrik ja maksimumkaart on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinnas, Toompea postkontoris, Lossi plats 4.