Tema sõnul on Leedi ja Südameke lahutamatud hetkest, kui nad esimest korda kohtusid. „Leedi on 22-aastane ja toodi mulle nii-öelda vanadekodusse, kuna eelmine omanik ei jõudnud teda enam pidada. Sellest ajast on nad Südamekesega ainult koos,“ räägib ta.