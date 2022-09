TAHAKS KOJU | Etiketiteadlik Villu end peale ei suru

Villu on FIV positiivne ehk tal on kasside immuunpuudulikkuse viirus. Inimesi see viirus ei ohusta. Loe FIV-i kohta lähemalt siit. Talle on tehtud kõik kojuminekuks vajalikud protseduurid: kastreerimine, kiibistamine, parasiiditõrje ja vaktsineerimine.