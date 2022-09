Kas järjekordne sadist? Kärdla kassid kaovad või ilmuvad koju vigastena

Augusti keskel jäid kaduma Kärdla elaniku Tiia kassid: esmalt üks, seejärel teine.

„Meie kassidel pole kombeks kaua kodust ära olla. Samal päeval jäi paraku kaduma ka meie teine kass. Murelikuks tegi see, et tema oli juba juulis korra kadunud olnud ja tulnud koju tõsise silmavigastusega, mille tõttu ravisime teda pikalt ja loom näeb nüüd vaid ühe silmaga,“ meenutab ta.

Päevad möödusid, aga kassidest polnud infot vaatamata sotsiaalmeediasse postitatud kuulutustele. „Kui möödus täpselt nädal kadumisest ja meie olime juba lootust kaotamas, saabusid meie kiisud koos koju! Paraku haigetena. Mõlemad olid palavikus, loiud, ei söönud-joonud, ühe silmaga kass lonkas tagumist jalga ja teinegi liikus väga ettevaatlikult, nagu selg või keha tagaosa oleks valus või kange,“ kirjeldab perenaine. „Rääkida nad ei oska, mis juhtus, aga arvasime, et kas keegi on neid löönud või muul moel haiget teinud. Kaklemise jälgi kummalgi polnud. Koos kojutulek on ka kummaline.“

Pikemalt kadunud olnud kass viidi ka röntgenisse, kus selgus, et teda on tabanud kas kuul või haavel. Perenaine kahtlustab, et inimese käe läbi on viga saanud ka teine kass. „Tänaseks on mõlemad miisud pika ravikuuri saanud ja taas elule aidatud, aga hirm on neid uksest välja lubada,“ tunnistab ta.

Tiia sõnul on tema kassid päästetud olukordadest, kus neil enam kodu ei olnud - ikka heategevuslikel eesmärkidel. Kassid on vaktsineeritud ja saavad korralikult ussirohtu, samuti on nad kastreeritud ja steriliseeritud, et nad ei tooks soovimatuid järglasi ega kipuks kodust kaugele. Ta teab, et n-ö vabapidamine pole eeskirjadega kooskõlas, kuid tema kassidel on täita kindel missioon.