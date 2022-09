ARVAMUS | Tiit Maran: „On absurdne, et me käitume nagu tippkiskjad!“

Kui rääkida loomaõiguslusest, siis tekib kohe ebakõla mõistega „loom“. Mida mõistetakse looma all? Me võime jõuda korallideni süvameres, me võime rääkida metsas hundist, mutist ja mügrist või mesilastest.

Tundub, et loomaõigusluse taust ei erine niivõrd õigusluse poolest, vaid eetika poolest. Inimesed tajuvad, et teistele elusolenditele tehakse liiga ja seda just meie enda kultuurikeskkonnas. Samas mul tekib ka küsimus: miks ainult loomad? Eluvorme on hästi palju. Kui me räägime valust, siis valu on defineeritud läbi selle, mida inimene kui liik enda jaoks on paika pannud.

Me elame ühes kultuuris, ühes tsivilisatsioonis, mida peab koos ja annab talle tähenduse teatud suur narratiiv. Meie tsivilisatsioon põhilugu on humanism või inimkesksus ja selleks, et see püsiks, on paratamatult olemas tugistruktuurid nagu näiteks seadusloome, haridussüsteem, majandussüsteem, administreerimissüsteem jne.

Kõik see toetab seda teatud kultuurilugu, mis meie tsivilisatsiooni koos hoiab. Paratamatult me mõtleme kogu aeg oma kultuuriloo sees. Kui me vaatame teisi kultuure, näiteks põliskultuure, siis seal on iseväärtus põhikategooria. Õigus on inimese, mitte looma nägu ja me ei saa selle suhtes mitte midagi teha. Tekib paratamatu vastuolu, kui me räägime loomaõiguslusest, siis sel ei ole kohta selles süsteemis, sest seda ei saa sinna paigutada.

Eetiliselt on kõik mõistetav, aga legaalset süsteemi vaadates puudub sellel koht. Kas ühel hetkel tekib selline hüpe, et me hakkame rääkima inimesest suurema elu tähenduses ja toome selle oma legaalsüsteemi sisse?

Ma arvan, et ühel hetkel see siiski saab teoks. Aga selleks, et see juhtuks, peab narratiivi sisse tekkima nii tugev mõra, et enam ei ole midagi teha ja juriidiline pool peab hakkama kaasa tulema.