Põder katusel, kitsekorjus põõsas, boamadu jalutamas - millist abi palutakse Mupolt loomadele?

Augusti keskel sai Munitsipaalpolitsei Pirita piirkonna vaneminspektor Inga Ammermann telefonikõne, milles kohalik elanik teavitas, et tema lähedasest metsatukast tungib õhtuti aknast sisse laibalõhna. Sama ebameeldivat lõhna oli ta tundnud ka koeraga metsas jalutades. Kodanik oli mures, et äkki võib tegemist olla metsa jäänud kodutuga ning palus olukorda kontrollida.

„Panin vastavad riided selga ja saapad jalga ning läksin piirkonda läbi kammima. Õnneks oli päeval mõõdukalt tuult ning see juhataski mu sündmuskohale,“ kirjeldas vaneminspektor. „Selles kohas oli tihe tihnik ja sõnajalad põlvini. Sõnajalgade keskel lebas metskitse korjus. Vähemalt seegi kergendus, et see polnud inimene“.

Kuna tegemist oli eramaaga, siis järgmise sammuna informeeris Ammermann kinnistu omanikku, kes seaduse järgi on kohustatud organiseerima korjuse äraviimise. Jäägriabi kohale jõudes olid kohalikud rebased teinud juba oma töö. „Üldjuhul reageerime me hiljemalt viie tunni jooksul, seekord olid rebasepoisid aga kiiremad,“ ütles Jäägriabi eestvedaja Marko Olop, kelle sõnul reageeritakse aga koheselt, kui hädast on vaja päästa mõni linna eksinud metsloom.

Näitena toob ta suvel Nõmme kandis kuuri katusele roninud põdra, kelle metsa juhatamisele reageeris ka Päästeamet, aga mis venis nii pikale, et Olop lõpuks üksi põdra Pääsküla rabasse vabadusse juhatas.

Samuti on tema sõnul hetkel palju tegemist Viimsi kandi rebastega, kes kinni püütakse ning metsa vabaks lastakse. „Enne veendume, et neil pole kärntõbe ja siis valime koha, mis pole üleasustatud. Meie eesmärk on päästa nii palju loomi, kui vähegi võimalik. Ka kärntõve puhul – ravime looma terveks ja siis viime vabadusse“.

Kuhu pöörduda?