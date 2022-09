Tõestatud! Lemmikloomad toetavad lapse arengut

Madridi ülikooli veterinaariaprofessor Álvaro Olivares lisab omalt poolt, et lemmikloom on abiks ka vanematele, kui nende järeltulijal on keskmisest suurem tähelepanuvajadus. Omakorda tõhustab looma omamine ärevuse, depressiooni ja teiste vaimse tervise probleemide vastu võitlemist.

Mõlemad eksperdid toonitavad, et hügieen on lapse ja lemmiklooma suhtluses eriti olulisel kohal - teatavasti on koertel komme süveneda liigikaaslaste väljaheidete uurimisse ning nad ei pea paljuks pärast seda keelega üle peremehe näo tõmmata. See annab aga suurepärase võimaluse parasiitide levikuks.