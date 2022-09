Tere tulemast, Steffi! Põhja prefektuur tutvustab oma noorimat kolleegi

Steffist sirgub Põhja prefektuuri patrullkoer



Oma koerajuhi Aljonaga on juba alustatud teenistuskoera ABCga – harjutatakse kuulekust, sotsialiseerumist, esimesed jäljed on juba leitud.

Steffile on tema suureks sirgumisel kindlasti eeskujuks teenistuskoer Elis. Praguseks on ta juba avastanud, et Elise kaisus on kõige magusam uni.

Prefektuur soovib Steffile ja Aljonale toredat kooskasvamist ja suuri tegusid!