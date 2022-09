ILSE BLOGI | Taksikoera ood üksikisadele

Ma pole täpselt aru saanud, mis on põhjus, aga Ilse eelistab suhtluspartneritena üldse meesterahvaid. See on pisut veider, kui arvestada, et näiteks kurva minevikuga koerad kipuvad pigem just mehi pelgama. Mu pojal võttis tüki aega ja harjutamist, et tema mitmenda ringi koer meessoost olenditega harjuks.

Ilse elu on seevastu idülliline olnud, kibedaid kogemusi ei tohiks tal olla ei meeste ega naistega (vaatamata sellele on ta võõraste suhtes siiski pieteeditundeline, et mitte öelda umbusklik). Reegel on aga see, et ta valib ka meie sõpruskonnast suhtlemiseks esmalt välja mehed. Natuke nuusutamist, mõne aja pärast võib külje alla magama kerida ja kui meeleolu ülev, siis ka mürada. Ehk on asi selles, et naised kipuvad kohe esmakohtumisel liigset tähelepanu osutama, pudikeeles rääkima ja nunnutama?

Ilse veetis Tomiga (peaaegu) kahekesi kaks kuud. Kui Hispaaniast tagasi jõudsin, sain aru, et nende vahel on juurdunud niisugune ürgne lähedus, nagu kunagi võis tekkida hundi järeltulijal ja inimesel, kui nad oma rännakutel lõket ja toitu jagasid.

„Rutiin on talle väga oluline, siis ta on rahulikum,“ teatas Tom. (Ee... ja seda ütleb minu abikaasa, keda tunnen 34 aastat, teismelisepõlvest peale tema spontaansuse ja „mis-sa-kogu-aeg-muretsed“-suhtumise poolest?!) Tuleb välja, et mul on veel palju õppida. „Kõigepealt käime õues ära, siis ta tahab juba ise tuppa tulla, sest kõht on tühi.“

Õigus tal on. Olen nüüd näinud, kuidas koer jalutuskäigu ja hädad viksilt ära teeb ning siis külmkapi ette seisab, saba nagu piits vehkimas. Meie omavaheline taaskohtumine oli küll elev ja rõõmus, aga fakt on see, et rahulikul õhtutunnil sätib koer end telekat vaatama ikkagi Tomi kõrvale, olles enne tal terve näo keelega üle käinud. Amigos para siempre, minuga sellist õrnutsemist ei toimu.