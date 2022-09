Rände ajal võib aknasse lennates hukkuda sadu linde: kuidas seda vältida?

Küllap on nii mõnigi meist leidnud akna juurest uimase või lausa surnud linnu, kes on vastu klaasi lennates viga saanud. Eriti kerge on see juhtuma siis, kui klaaspinnad on suured, asuvad kõrgel ja on väga läbipaistvad.

Ohtlikud on lindudele nii kõrghooned, klaasist bussipeatused ja müraseinad kui ka uute majade suured aknad, mis paiknevad teinekord maja vastakuti asetsevatel külgedel nii, et nende kaudu on võimalik vaadata läbi maja.

Linnud arvavad, et teiselpool klaasi on samuti avar lennuruum ning vastu läbipaistvat pinda lennates saavad peamiselt viga linnu kael ja/või pea; silmapilkse surma toob kaelalülide murd. Lindude rände ajal, mil klaasidesse lendamise tõttu on ka hukkumine üpris tavaline, võib sel viisil viga saada sadu linde.

Tihtipeale on lindude klaaspinnaga kokku põrkamise põhjuseks aga hoopis asjaolu, et linnutoidumaja on paigutatud otse akna taha. Hooga toidu poole lendav lind ei taju klaasi takistusena ning isegi kui ta ei hukku, tekib kokkupõrkest uimasena talvel maas lamades alajahtumine kergesti. Selliste kokkupõrgete vältimiseks tuleb linnutoidumaja paigutada akendest kaugemale.

Lindude kokkupõrkeid aknaklaasidega saab ennetada klaase lindudele nähtavamaks muutes, milleks on mitmeid võimalusi ja isegi eraldi tehnoloogiaid.

Soovitused lindude klaasipindadega kokkupõrgete vältimiseks: