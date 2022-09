Vahva gümnaasiumitüdruk tõi heategevuslikule näitusele üle poolesaja koera

Möödunud nädalal toimuski match show Nõmmel asuval korvpalliplatsil, kuhu kogunes lausa 60 koera. „Match show on koertenäitus, kus tohivad osaleda ka segaverelised koerad. See erineb tavalisest koertenäitusest, sest on vabamas vormis ja seal ei vaadata näiteks vastavust tõustandardile, vaid hinnatakse pigem koostööd,“ selgitab Grete Astrid.

Näituseringis sai iga koer võimaluse näidata ennast parimast küljest ja õnnega koos olid need, kes veel head-paremat võitsid. Noorimad osalejad olid mõnekuused kutsikad ning vanim koer oli väga vapper 17-aastane. „Lisaks tegi mulle rõõmu, et 16 koera olid kohalikud Nõmme koerad,“ lausub nõmmelasest tütarlaps.

Match show formaat ei ole talle võõras ka koeraomanikuna: esimesel sarnasel näitusel osales ta oma koera Muffiniga 2019. aastal ja jõudis kohe kõrgele kohale. „Peale seda hakkasid mulle need üritused väga meeldima. Vahele tuli koroonapandeemia ning saime viimase paari aasta jooksul vaid mõnel üksikul näitusel osaleda. Sellel aastal tekkis unistus teha ise kunagi selline üritus, aga tundus võimatu see kõik nii noorelt ellu viia,“ mõtiskleb ta. „Soov ise koertenäitust teha oli ikkagi suur, seega hakkasin seda põhjalikumalt uurima, sest mõtlesin, et mul pole midagi kaotada.“

Suurürituse korraldamine täiesti omal jõul kujunes üsna ajamahukaks, seda enam, et selle toimumise aeg langes kokku kooliaasta algusega. „Idee kohast, kus näitus võiks toimuda oli mul olemas, seega järgmisena oli vaja saada kokkulepe linnaosavanemaga ja avaliku ürituse luba linnalt,“ meenutab neiu.

Iga koertenäitus vajab ka auhindu ja kohtunikku. Viimase leidis Grete Astrid Facebooki abiga. „Kohtunikuks sai tore koerasõber, kes tegeles aktiivselt näitustega ja oli tööalaselt groomer,“ rõõmustab ta.