LÕBUSAD FOTOD | Loomaaiapere ootab heldetelt inimestelt sügisande: nädalaga on toodud pool tonni juurvilju

„Ent siinkohal peab inimestele rõhutama, et lubatud on vaid sellised aiasaadused, mis ka inimesele söögikõlblikud oleksid. See tähendab, et plekilisi ega riknenud aiasaaduseid me vastu ei võta,“ märkis Kütt. Ta tõi siiski esile ühe intrigeeriva tõiga – mitte kõik juurviljad ei pruugi toidulauale jõuda. „Huvitav on ka see, et mitmed loomad ei kasuta kõrvitsaid söögiks, vaid hoopis mänguasjadena. Samuti on jääkarud kasutanud kõrvitsat hoopis kausina, millest maitsvat kala süüa. Üldiselt saavad kõrvitsast kõhu täis peaaegu kõik loomaaia asukad, sest see on hea vitamiini-, kiudaine- ja veeallikas. Kiskjad aga on kõrvitsate suhtes natuke skeptilisemad.“