7 koeratõugu, kes vajavad rohkelt ruumi ja tähelepanu

1. Dalmaatsia koer – tuntud oma efektse karvkatte poolest. Nad on arenenud lihaskonna ja hea tasakaaluga, vajavad rohkelt inimese seltsi. Kui kutsikapõlves on nende kasvatus puudulikuks, võivad muutuda hüperaktiivseteks. Isase dalmaatslase turja kõrgus jääb 58–61 cm ja kaal 23–25 kg vahele.

2. Labradori retriiver – tugeva kehaehituse ja võimsate lihastega koer. Täiskasvanud isase kaal jääb 30 kg kanti. Vaatamata sellele, et tegu on koeraga, kes kohaneb ideaalselt erinevates tingimustes ja on suurepäraseks kaaslaseks lastele, vajab ka tema tublisti füüsilist koormust. Eriti armastavad selle tõu esindajad ujumist.

4. Bokser – tegu pole küll päris hiiglase, vaid pigem keskmist kasvu koeraga, kuid nende eripära on see, et mingis mõttes jäävad nad elu lõpuni kutsikateks. See tähendab, et neil jääb alailma energiat üle ja selle kulutamisega oleks mõistlik järjepidevalt tegeleda.