Puuri kinni ja lõhki söötmisele - farmilindude rängad piinad enne gurmeeroaks saamist

Foie gras’ tootmine on nii julm, et see on paljudes riikides keelatud, näiteks Ühendkuningriikides, Saksamaal, Itaalias, Norras, Poolas, Türgis, Iisraelis, Soomes ja mujalgi. Ka Eestis on loomade sundsöötmine seadusega keelatud ent foie gras‘ import on lubatud.