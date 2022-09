„Mina tabletiusku ei ole!“ Keeruliste koerte keskus ravib loomadel inimese ebakindluse tagajärgi

„Dizeli puhul nägin tükk aega kurja vaeva, et teda ravimitest puhtaks saada,“ meenutab Kristi Tiibeti mastifi esimesi kuid keskuses. Varem üksnes toas peetud suur koer mõjus pikka aega hirmuäratavalt isegi Kristile, kellel on pikaaegne kogemus keerulise minevikuga koerte sotsialiseerimisel.

„Kui ma ikkagi ise tunnen hirmu või ebakindlust, siis ma loomale kohe ligi ei lähe, vaid annan talle harjumiseks aega,“ selgitab ta, lisades et kuna keskuse 14 elaniku hulgas on erinevate probleemidega koeri, kannab ta turvalisuse huvides alati kaasas telefoni - juhuks, kui midagi juhtuma peaks.

„Ta on väga, väga suures stressis,“ tunnistab Kristi, kelle sõnul sai saatuslikuks koera adopteerinud pere hirm Jussi ees. „Ta pole mingi padukrokodill, aga pererahvas tunnistas, et nad enam ei jõua.“ Nüüd tuleb Jussil taas uute tingimustega kohaneda.

Pikki aastaid n-ö raskete koertega tegelenud Kristi toonitab, et ükski koer ei sünni agressiivsena. „Võibolla mõned üksikud, kellel tõesti on geneetiline häire.“

Selle taga, et koer agressiivselt käituma hakkab, on tema sõnul inimese hirm ja ebakindlus. „Kui omanik ise juba eos kardab näiteks koeraga välja minna, tajub koer selle kohe ära. Ta tunneb sundi ebakindlat peremeest kaitsta, võtab vastutuse endale ja nii võib juhtuda, et ta ründab teisi koeri või inimesi,“ selgitab Kristi.

Tema sõnul ei oska inimesed reeglina koera kehakeelt õigesti lugeda. „Öeldakse, et ründas ootamatult ja hoiatamata. Tegelikult annab koer alati enne märku, et tal on ebamugav. Inimene peab hoiatuseks tavaliselt urisemist, ega märka, et koer tõmbab koerad lidusse, hoiab eemale või lakub keelega huuli.“