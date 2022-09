Jurist: viimane aeg on luua rahvusvahelise kaitse taotlejatele keskus, kuhu on lubatud tulla ka loomadega

Kaitse taotlejate suhtes tuleb alustada vähemalt menetlust ning riik peab otsustama pärast põhjalikku taustauuringut, kas taotlejatel on kaitseks õigus või mitte. Teisel piiriületuskatsel lubati paarile kaitse anda aastaks, kuid ainult selle hinnaga, et jätavad maha oma lemmiklooma.

Kahjuks puudub Eestis majutuskeskus kaitse taotlejatele, kuhu on lubatud ka loomad. Uljana Ponomarjova leiab, et viimane aeg on selline keskus luua. Rahvusvahelise kaitse taotlejatel ei ole võimalik kaitset oodates kuus kuud töötada ja kui nad elavad väljaspool majutuskeskust, siis riik ei toeta ka rahaliselt. Seega pannakse kaitset taotlevad inimesed, kes on niigi stressirohkes olukorras, väga ebameeldivasse olukorda. Kaitset taotlenud perekonna võttis vastu koos kassiga Soome riik.