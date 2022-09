NÕUANNE | Mida teha, kui lemmik keeldub söömast kuivtoitu?

Ksenia Germani sõnul peaks neid probleeme aitama vältida õige lemmiklooma toitmine, mida moodustab 80% kuivtoit ja umbes 10-12% konservsööt, umbes 3-5% maiused ja ülejäänud 1-3% toidulisandid. Oluline on meeles pidada, et kõik tooted peaksid olema võimalikult naturaalse koostisega, täiendatud kõrgeima kvaliteediga loomsete valkude allikatega (liha või kala), ilma sünteetiliste lisanditeta või teraviljapõhiste koostisosadeta.

Ksenia German märgib, et üks märgatavamaid märke, mis annab aimu selle kohta, et lemmikloom ei söö õiget toitu, on see, kui silmad jooksevad vett: „Tegemist on allergilise reaktsiooniga, mis tekib sööda või maiuse ja inimese toidulaualt võetud ampsu vale koostise tõttu. Statistika järgi jooksevad silmad vett umbes 80% kõigist maailma koertest, kuid see probleem on kõige märgatavam just valgekarvaliste koerte puhul“.

„Esiteks peaksid omanikud meeles pidama, et looma hellitamine inimese toidulaualt võetud toiduga ei ole hea mõte. Kuigi lemmikloomad söövad sellist sööki enamasti väga suure heameelega, on oluline mõista, et inimese toit ei ole mõeldud ja ei sobi neljajalgsetele sõpradele,“ räägib KIKA esindaja.

Ksenia Germani sõnul on toitumine terve lemmiklooma elu alus, kuid on oluline, et toitumine oleks tasakaalustatud, täisväärtuslik ja vastaks toitumistsükli proportsioonidele.

Neljajalgsete lemmikloomade omanikel tuleb sageli silmitsi seista probleemiga – loomad keelduvad söömast kuivsööta, mis on tervisliku ja tasakaalustatud toitumise aluseks. Sellest ei ole hea keelduda, sest sel juhul ei saa lemmikloom kõiki vajalikke toitaineid ning samas mõjuks see negatiivselt mitte ainult tema heaolule, vaid ka tervisele.

Kui lemmikloom ikkagi kuivtoitu ei söö, soovitab Ksenia German proovida mitmeid asju. „Esiteks võite proovida oma lemmikloomatoitu lihtsalt kodus soojas vees märjemaks teha – see aitab avalduda lõhnal, muudab graanulid märjaks ja tugevdab maitset. Kui lemmikloom on valiv, ei pruugi vesi sel juhul aidata – ekspert soovitab selleks puhuks ka teist võimalust ehk segada kuivsööt konservsöödaga. – Kuid pidage meeles, et kui lisate märgtoitu, peate vastavalt vähendama kuivtoidu kogust.“

Uudistoode - söödalisand-supp lemmikloomadele

Kui nimetatud meetodid ei aita, on, Ksenia Germani sõnul, võimalus võtta appi täiesti uus ja tõhus viis meelitada oma neljajalgne sõber nautima kuivsööta. Selleks on spetsiaalne söödalisand-supp. „Söödalisand, mida nimetatakse lihtsalt lemmikloomasupiks, on turul uudistoode, mis mitte ainult ei paranda söödavust, vaid on valmistatud ka kõige kvaliteetsemast toorainest, nii et lemmikloom saab koos sööda ja supiga oma organismile väärtuslikke toitaineid.“

Ksenia German märgib, et lemmikloomadele pakutavad supid on kalorivaesed, mistõttu sobivad need eriti hästi neile, kes vajavad kaalujälgimist, kuid nende kasutamisel tuleks vastavalt vähendada ka kuivsööda kogust. Samuti on oluline, et supid oleksid gluteenivabad, seega sobivad lemmikloomadele, kellel on tundlik seedesüsteem, kellel on gluteenitalumatus või gluteeniallergia.

„Turult leiab spetsiaalselt pruuni ja valge karvkattega koertele ning eraldi kassidele mõeldud suppe. Supid sisaldavad kergesti seeditavaid valke, suures koguses Omega-3 ja Omega-6 rasvhappeid, mis aitavad säilitada terve naha ja tagavad läikiva karvkatte, seega on see ka tervislik lisand,“ märgib Ksenia German ja lisab, et suppi on ülimalt lihtne kasutada – see tuleks lihtsalt valada kuivsööda peale.