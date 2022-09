10 harjumust, mis aitavad su koera eluiga pikendada

1.Korraline tervisekontroll

Alates täiskasvanueast võiks looma veterinaaril üle vaadata 2 korda aastas.

2.Vaktsineerimine

Kaitsesüstid ei ole vajalikud vaid seetõttu, et on seadusega kohustuslikuks tehtud - need hoiavad ära ohtlikud, teinekord lausa surmaga lõppeda võivad haigused.

3.Parasiiditõrje

Puugid, kirbud, ussid - need kõik on koera tervisele ohtlikud. Seetõttu peab ka parasiiditõrjet tegema regulaarselt.

4.Kastreerimine/steriliseerimine

Lisaks soovimatute järglaste vältimisele aitavad need protseduurid ennetada pahaloomulisi kasvajaid, samuti eesnäärme- ja munasarjade probleeme. Uuri arstilt, millal on õige aeg protseduur sooritada.

5. Korralik toit

Täisväärtuslik toitumine mineraalide ja vitamiinidega rikastatult on pikaaegse hea tervise alus.

6. Kaalujälgimine

Paksukesed võivad tunduda küll nunnud, kuid fakt on see, et liigne kehakaal mõjutab liigeseid, südant ja muid elutähtsaid organeid. Seega mõõda oma lemmiku toiduratsioone hoolega.

7.Hügieen

Lemmiku nahk peab olema puhas ja korrapäraselt hoolitsetud. Ka kõrvade ja hammaste puhastamisel on elutähtis roll. Narkoosi all läbi viidav hambaravi on nii kulukam kui ka piinarikkam.

8.Loomale kuuluvate asjade puhastamine

Tekid, pesad, söögi- ja jooginõud, mänguasjad - nende pesemiseks tuleb aega leida, kuna koeral on harjumus esemed keelega üle käia.

9.Füüsiline aktiivsus

On ilmselge, et koer peab saama rahuldatud oma vajaduse joosta ja kõndida. Paljud koerad armastavad ka ujumist, nii et ühised retked looduses parandavad tema füüsilist ja vaimset tervist oluliselt. Nagu öeldakse: parim koer on väsinud koer.

10. Ühised ettevõtmised

Koer on karjaloom, seega vajab ta väga pereliikmete lähedust. Ka uuringud näitavad, et pereliikmetega ühistegevusi harrastavad koerad elavad kauem.

Allikas: El Confidencial