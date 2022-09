Hea tahe võib tappa: ära alusta lindude toitmist liiga vara

Öökülmade saabudes ja sügise edenedes hakkavad paljud aiapidajad linnumaju välja otsima. Siin on paar näpunäidet, mida lindude toitmisel silmas pidada.



Kindlasti ei tasu alustada lindude toitmisega liiga varakult, kuna nii võib hea tahe hoopis linnu hukule määrata. Paljud linnuliigid rändavad külma saabudes toidurikkamatele aladele. Varasügisel linnule toitu pakkudes, võib inimene mõjutada lindude rändeharjumusi ning muuta linnu inimesest liigselt sõltuvaks.



Eesti kliimas on lindudel lisatoitu vaja reeglina alles oktoobris-novembris, karge ja lumise ilma saabudes. Siis muutub lindudel loodusest toidu leidmine keerulisemaks ning linnumaja aitab külma talve üle elada. Kui oled otsustanud talve lähenedes lindudele toitu pakkuda, tuleb seda teha kevadsooja saabumiseni. Linnud harjuvad lisatoiduga kiiresti ning kui linnumaja ootamatult ja kauaks tühjaks jääb, võib lind nälga jääda.



Hea on pakkuda lindudele näiteks päevalilleseemneid, mis sobivad pehme koore tõttu toiduks ka pisematele linnuliikidele. Krõbeda külmaga vajavad linnud energiavarude taastamiseks aga rasvasemat toitu. Hästi sobivad selleks söödapallid või pähklid. Kui võimalik, tasuks valida plastikvõrguta söödapalle, kuna tühjaks saanud võrk võib tuulega kergesti söödamajast rändama minna ning loodust risustada. Kindlasti ei sobi linnule toiduks soolased asjad, nagu leib või toidujäägid.



Täpsemaid juhiseid lindude toitmiseks annab Eesti Ornitoloogiaühing: https://www.eoy.ee/ET/talvine-lisatoitmine