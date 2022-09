Kodutute loomade auks süüdatakse neljapäeval virtuaalsed küünlad

Eesti loomakaitse selts (ELS) kutsub üles ühinema kõigi loomasõpradega üle kogu maailma neljapäeval, 22. septembril, et näidata valgust kodututele loomadele. Ürituse „Mäleta-mind-neljapäev“ eesmärk on näidata valgust kõigile neile imelistele loomadele, kes endiselt päris oma kodu ootavad. Kõigil on võimalik jagada oma päästetud lemmiku lugu ja süüdata virtuaalne küünal neile, kes on südamesse läinud. Kõigi küünlasüütajate vahel loositakse välja auhind.