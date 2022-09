Tõtta appi: krambihoogude käes vaevlev Vaprake palub iga hinna eest elulootust

Vaprake on tõesti väga vapper kass ja see ei ole lihtsalt suusoojaks öeldud sõnad. Ta on tõestanud end kordades vastupidavamana kui nii mõnigi teine ja seepärast näeme, et võitlus tema nimel on igati õigustatud ja õige.

Vaprake leiti kuu aega tagasi ning meie suureks kurvastuseks ilmnesid kohe tema tervisemured. Nimelt olid tal üle kere krambihood. Teame, et krambihood iseenesest ei ole ohtlikud, kuid nende taga on alati mingi põhjus, mis vajas väljaselgitamist ja uurimist.

Esialgu toimetasime ta kiirelt statsionaariga kliinikusse, kus teda jälgiti ning kus koostati edasine raviplaan. See ei tulnud meile ilmselgelt üllatusena, et Vaprake vajab visiiti neuroloogi juurde ning sealseid uuringuid, sest krambihood jätkusid.

Neuroloog on üks imeline eriarst, kes teab, mida sellistel juhtudel otsida ja uurida ning nii teadis ta ka Vaprakese puhul, et vajalik on teha MRT-uuring ning võtta seljaajuvedelikuproov. Et me MRT-s olulisi muutusi ei märganud, tuli saata proov ka Saksamaa laborisse, mille vastuseid me alles ootame.

Me oleme alati suhelnud oma kliinikutega ausalt ja kui mõni arst on pidanud kassi seisundit kehvaks, siis ta seda ka meile ausalt alati ütleb. Neuroloog oli Vaprakese suhtes aga lootusrikas: ta ütles ausalt ja otse, et Vaprake on nii uudishimulik, pigem julge, ei kössita ühes kohas apaatsena, sööb-joob isukalt ning nii ei suuda ta küll samal hetkel öelda, et me peaksime otsustama Vaprakese elus olemise üle. Just seepärast, et Vaprake on ise vapper ja tahab edasi elada, temas on eluisu!

Niisiis olemegi jälle selles punktis, kus uudised on tegelikult pigem head, lootustandvad ning meie südames on soe tunne, et Vaprake meiega on. Meid ootavad temaga kindlasti ees veel korduvaid uuringuid, sest meil on vaja siiski saada teada, millest need krambid tekivad, kuid kõik see vajab natuke ootamist, et Vaprake taastuks narkoosist ilusti ning et teda pisut jälle turgutada.