VIDEO | Tartu politsei hoiatab linnas patseeriva karu eest

Keskkonnaamet lisab, et kahtlemata on inimasulasse sattunud karu põnev vaatepilt, erakordsem kui kits või põder. „Siiski tuletame meelde, et metsloomale filmimise eesmärgil autoga järele sõitmine tekitab loomas stressi ning on ka üsna liiklusohtlik tegevus. Metsaelanikku tasub filmida või pildistada distantsilt, mis on turvaline nii jäädvustaja kui modelli jaoks. Karu, põder või isegi kits on suured ja tugevad loomad, kes võivad liikluses põhjustada paraja kaose.“